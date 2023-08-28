حمدان بن زايد: نعتز بمساهمة الإماراتية في مسيرة الوطن

أبوظبي (الاتحاد)

عبّر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، عن اعتزازه بالمرأة الإماراتية وإسهاماتها البارزة في بناء مسيرة الوطن في حاضره ومستقبله، مشيداً سموه بالجهود الكبيرة والعطاءات المتواصلة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في تغريدة على حساب سموه الرسمي على «منصة إكس» أمس: «يوم المرأة الإماراتية.. مناسبة غالية علينا، نعبر فيها عن اعتزازنا بمن ساهمت في بناء مسيرة الوطن في حاضره ومستقبله، ونفخر بدورها في المحافظة على مجتمعها وأسرتها، في هذا اليوم نثمن الجهود الكبيرة والعطاءات المتواصلة لأمنا «أم الإمارات»، كل عام وأنتِ القدوة والفخر والاعتزاز».