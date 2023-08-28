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الإمارات

طحنون بن محمد: نعبر عن اعتزازنا بإسهامات المرأة الإماراتية في مسيرة التنمية

طحنون بن محمد: نعبر عن اعتزازنا بإسهامات المرأة الإماراتية في مسيرة التنمية
29 أغسطس 2023 01:06

العين (الاتحاد)

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عبّر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، عن اعتزازه بإسهامات المرأة الإماراتية في مسيرة التنمية، وتقديره لدور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وجهودها من أجل تمكين المرأة ودفعها نحو المزيد من النجاح والتفوق في كل مجالات الحياة. وقال سموه في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع «إكس»: «يوم المرأة الإماراتية مناسبة لنعبر عن اعتزازنا بإسهاماتها الجادة في مسيرة التنمية، ونتلمس أثر المغفور له زايد الخير الذي جعل المرأة محل رعاية واهتمام. وننظر بعين الإجلال لرمز العطاء «أم الإمارات» وجهودها من أجل تمكين المرأة ودفعها نحو المزيد من النجاح والتفوق في كل مجالات الحياة».

طحنون بن محمد
الإمارات
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