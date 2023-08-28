«زايد الإنسانية» تنظم جلسة حوارية

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، في مقرها بأبوظبي، جلسة حوارية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية تحت عنوان «إنجازات المرأة الإماراتية.. الواقع والمستقبل»، تحدثت فيها الدكتورة موزة بن حمرور العامري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والدكتورة سميرة النعيمي، نائب مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.

تناولت الجلسة الحوارية، محاور عدة منها دور القيادة الرشيدة في دعم المرأة وتحفيزها، وإسهامات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» في تشجيع وتحفيز المرأة الإماراتية لما وصلت إليه من مكانة مرموقة على كافة الأصعدة، والمستقبل الواعد الذي ينتظر بنات الوطن في شتى القطاعات، إضافة إلى أهمية تكثيف وجود المرأة الإماراتية خلال السنوات المقبلة في قطاعي التعليم والصحة.

وأشادت المتحدثتان بالجهود الخيرية والإنسانية التي تبذلها المؤسسة استمراراً لنهج المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لاسيما في المشاريع الصحية والتعليمية داخل الدولة وخارجها.

وقالت الدكتورة سميرة النعيمي، نائب مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية: «إن بنات الإمارات محظوظات بدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، حيث تشكل سموها الأم والقدوة والأنموذج الملهم لتحقيق الإنجازات».

ولفتت النعيمي إلى أن المرأة الإماراتية تشارك بكفاءة في تطور المجتمع الإماراتي، حيث تمكنت بدعم القيادة الرشيدة أن تخوض غمار القطاعات كافة، التشريعية والقضائية والاقتصادية والخدمية، ومن أهمها قطاع التعليم وغيرها من القطاعات بما يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه المرأة في الدولة، ومبدأ تساوي الفرص، ومدى حرص القيادة الحكيمة على تمكينها».

صورة تجمع المتحدثات في الجلسة الحوارية مع موظفات مؤسسة زايد الإنسانية

وألقت النعيمي الضوء على الدور الحيوي للمعلمات في نهضة المجتمع، مشيرة إلى أن المعلمات في قطاعي التعليم العام والعالي لهن دور أساسي في نقل المعرفة والمهارات والأدوات اللازمة للنجاح في الحياة إلى طلابهن، وتعليمهم بشكلٍ إيجابي وفعّال بما يؤثر إيجاباً في تطوير المهارات والقدرات والحفاظ على الهوية الوطنية والقيم والمبادئ الأخلاقية للنشء، إضافة إلى تشكيل طموحاتهم واتجاهاتهم المستقبلية وحثهم على تقديم الأفضل لوطنهم.

من ناحيتها، أكدت الدكتورة موزة بن حمرور العامري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، مديرة مركز سرطان الثدي في مستشفى توام، أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة حرصت على دعم المرأة وتحفيزها ورعايتها، وتقديم التسهيلات كافة لها كي تسهم في بناء مسيرة الوطن، وهو الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على أداء المرأة في القطاعات كافة حتى أضحت شريكاً حقيقياً في عملية البناء والتنمية.

وأضافت العامري أن المرأة الإماراتية أسهمت، خلال العقود الماضية، في تحقيق إنجازات ونجاحات في القطاع الطبي بعد أن تخرجت في أفضل الجامعات العالمية وفي تخصصات نوعية، داعية بنات الوطن إلى الإقبال بكثافة على القطاع الطبي الذي يحمل فرصاً حقيقية لإمكانات المرأة الإماراتية.