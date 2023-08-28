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الإمارات

سعيد بن طحنون: المرأة الإماراتية تحقق إنجازات غير مسبوقة

سعيد بن طحنون: المرأة الإماراتية تحقق إنجازات غير مسبوقة
29 أغسطس 2023 01:03

العين (وام)

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أكد معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان أنه بفضل الدعم الكبير والرعاية المتواصلة من القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، استطاعت المرأة الإماراتية تحقيق إنجازات غير مسبوقة في كافة المجالات، لتتحول للمشاركة الكاملة في اتخاذ القرارات وصنع الإنجازات، لتسهم في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للدولة، حيث أصبحت دولتنا رائدة على مستوى العالم في ترسيخ مكانة المرأة. وقال معاليه: «أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لدورها الأساسي والفعال في تعزيز دور المرأة في المجتمع، وعطاء سموها في المجالات الاجتماعية والإنسانية، واهتمامها بتمكين المرأة والأسرة والطفولة ليس في دولة الإمارات والوطن العربي فحسب بل في مختلف دول العالم، فأصبحت سموها نموذجاً عالمياً رائداً في العطاء والإنجاز للمرأة، فدعمت وشجعت سموها المرأة لأن تكون دائماً في الطليعة، وأن تستثمر إمكاناتها ومواهبها وطاقتها لصالح تطوير ورفاهية مجتمعها ووطنها».

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