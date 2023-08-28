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الإمارات

علي الكعبي: تعزيز جهود تمكين المرأة الإماراتية

علي الكعبي
29 أغسطس 2023 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

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قال معالي علي سالم الكعبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، إن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف الثامن والعشرين من أغسطس من كل عام هو احتفال بالمنجز الذي حققته ابنة الإمارات، وهو دفعٌ لها وتشجيع لمزيد من الحضور والتفوق وإثبات الذات في وطن أعطى لأبنائه الكثير وحقق لهم من المكتسبات ما لم يتحقق لغيرهم في بقاع شتى من دول العالم. وإن إيمان قيادة دولة الإمارات منذ عهد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، ومنذ عهد قائد التمكين المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وحتى يومنا هذا في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، والإمارات تسعى إلى دعم كافة الجهود الرامية إلى تمكين المرأة الإماراتية وتعزيز التشاركية بينها وشقيقها الرجل، وبما يعود بالنفع على الوطن وأبنائه.

علي سالم الكعبي
الإمارات
مؤسسة التنمية الأسرية
يوم المرأة الإماراتية
المرأة الإماراتية
تمكين المرأة الإماراتية
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