عمار المعلا: الإمارات تقدم نموذجاً ملهماً في تمكين المرأة

أبوظبي (وام)

قال الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا، ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، غير المقيم لدى تونس والمغرب والأردن، إن المرأة الإماراتية تحظى بدعم ورعاية وتقدير من القيادة الرشيدة التي وثقت بقدراتها وإمكاناتها حتى باتت تتبوأ أعلى المناصب إلى جانب أخيها الرجل في مختلف المجالات، وذلك ترجمة لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأضاف: «إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تقدم للعالم نموذجاً ملهماً في تمكين المرأة وإشراكها في مسيرة التنمية المستدامة حتى باتت تتصدر مؤشرات التنافسية العالمية في مختلف المجالات، لاسيما تحقيق التوازن بن الجنسين».

وقال: «في هذه المناسبة نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الداعم الأول للمرأة الإماراتية، وتعزيز مساهمتها في صناعة المستقبل، وبناء الوطن وتحقيق الإنجازات».