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الإمارات

نشوة الرويني: المرأة الإماراتية.. عطاء مستدام

نشوة الرويني
29 أغسطس 2023 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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قالت الإعلامية نشوة الرويني: «إن قوة أمة تقاس بمدى تمكينها لنصفها الآخر، المرأة في الإمارات.. ليست هناك حدود لما يمكن لابنة الإمارات تحقيقه في ظل قيادة واعية تؤمن بضرورة وحتمية استنفار كل طاقات المجتمع لتحقيق النهضة الشاملة المستدامة، حيث وفرت دولتنا الحبيبة كل السبل والإمكانيات التي تعزز تمكين المرأة وتجهزها لتحمل مسؤوليتها الحضارية في نهضة اليوم وصنع المستقبل».
وأضافت بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «لو سألتني لماذا تنعم المرأة في الإمارات بهذا التقدير؟، سأجيبك بلا تردد لأن هناك قيادة واعية تؤمن بأن التقدم مسؤولية الجميع، وأن التشارك الإيجابي هو الطريق للنهضة والازدهار ومجتمع الرفاهية والمحبة والسلام، وهو ما نقرأه من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومن بينها قوله: «المرأة نبض يسري في شرايين الوطن، ورافد من روافد التقدم، معها نستطيع أن نكون في الريادة بما تختزله من إمكانات وقدرات على العطاء».

نشوة الرويني
الإمارات
يوم المرأة الإماراتية
المرأة الإماراتية
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