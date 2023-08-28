مي الطائي: المرأة الإماراتية تواصل إثراء مشهد التعليم

أبوظبي (الاتحاد)

قالت الدكتورة مي الطائي، مديرة كلية الإمارات للتطوير التربوي، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية لعام 2023، والذي يأتي تحت شعار «نتشارك للغد» تماشياً مع شعار عام الاستدامة 2023 «اليوم للغد»: «تواصل المرأة الإماراتية وبدعم من قيادة دولة الإمارات الرشيدة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، دورها الملهم والبناء في إثراء مشهد التعليم في دولة الإمارات، ودعم مقومات نجاحه ليكون التعليم محور التنمية المستدامة، وقوة تحويلية تمكنه من خلق أثر إيجابي في معالجة تحديات الاستدامة واستشراف الحلول المبتكرة لتعزيز المنجزات الحضارية التي نعيشها في دولة الإمارات».

وأضافت: «إن تمكين المرأة في قطاع التعليم عزز قدرة مؤسساتنا التعليمية في المساهمة بتطوير العملية التربوية، فالمرأة بطبيعتها تربوية، فهي تنشئ الأجيال وتعدهم في مراحل الطفولة المبكرة التي تعد من أهم المراحل التأسيسية لغرس السلوكيات المستدامة».