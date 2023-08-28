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هناء الرستماني: المرأة الإماراتية شريك رئيسي في جهود التنمية

هناء الرستماني
29 أغسطس 2023 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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تقدمت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، بأسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي تحتفل به دولة الإمارات هذا العام تحت شعار «نتشارك للغد»، بالتزامن مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، العام 2023 عاماً للاستدامة، وهو ما يعكس إيمان القيادة الراسخ بقدرة المرأة الإماراتية ودورها كشريك رئيسي في جهود التنمية المستدامة.
وأكدت الرستماني أن ما وصلت إليه المرأة الإماراتية ما هو إلا نتيجة للدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة، وإتاحة كافة الفرص لإنجاحها والاستثمار في قدراتها في مختلف المجالات وشتى القطاعات، حتى انتقلت بخطوات متسارعة من مرحلة التمكين إلى مرحلة التنافسية العالمية بتصدرها العديد من المؤشرات الدولية الخاصة بملف المرأة وتمكينها اجتماعياً واقتصادياً.

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