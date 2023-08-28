فارس المزروعي: المرأة الإماراتية شريك استراتيجي

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تفخر وتعتز بدور المرأة الإماراتية وريادتها وعطاءاتها البارزة في خدمة الوطن بمختلف الميادين، حيث تعد شريكاً استراتيجياً في التنمية المستدامة.

وثمن معاليه في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، والذي يصادف الثامن والعشرين من أغسطس سنوياً، رعاية القيادة الرشيدة ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، لمسيرة المرأة الإماراتية المتطورة في المجالات كافة.

وأوضح معاليه أن احتفالية دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية تأتي هذا العام تحت شعار (نتشارك للغد) تماشياً مع عام الاستدامة 2023 «اليوم للغد»، بهدف إبراز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة المحلية ومساهمتها العالمية في معالجة تحديات الاستدامة، عبر البحث عن حلول مبتكرة في مجالات الطاقة والتغير المناخي وغيرها.