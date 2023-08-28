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الإمارات

علي الشامسي: المرأة الإماراتية على قدر المسؤولية

علي الشامسي
29 أغسطس 2023 01:01

أبوظبي (وام)

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أكد معالي علي محمد الشامسي، رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن احتفاء دولة الإمارات بعطاء المرأة الإماراتية، بتخصيص يوم وطني لتسليط الضوء على إنجازاتها وإبراز صور عطائها، يعكس حرص القيادة الحكيمة على تمكين المرأة الإماراتية وتوفير البيئة المحفزة لها لأداء دورها في مسيرة التنمية والبناء.
وأضاف معاليه في تصريح بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بالمرأة الإماراتية كشريك في تشييد صرح الإمارات الحضاري وبناء الوطن، بعد أن تمكنت، بدعم القيادة الحكيمة، من ممارسة حقها في العمل في كافة المجالات، وأسهمت ابتكاراتها وإنجازاتها في إثراء الحياة وتحسين جودة المعيشة ونشر العلم والقضاء على الأمية».
وأوضح معاليه أن المرأة الإماراتية محظوظة بقيادتها الرشيدة التي أدركت مبكراً أهمية دورها في مسيرة التقدم والازدهار، لذا وفرت لها كل سبل التمكين وهيأت لها بيئة العمل المحفزة على الإبداع والابتكار، وشرعت لها القوانين التي حمتها من التمييز، فكانت المرأة الإماراتية على قدر المسؤولية وتمكنت من مواجهة هذا التحدي بدعم من قيادتنا الحكيمة، وتبوأت أعلى المناصب.

علي الشامسي
الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية
يوم المرأة الإماراتية
الإمارات
المرأة الإماراتية
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