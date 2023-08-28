علي النيادي: دور حيوي للمرأة الإماراتية في بناء نهضة الدولة

أبوظبي (وام)

أكد معالي علي سعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أنه لطالما كان للمرأة الإماراتية دور حيوي في بناء منظومة النهضة والرفعة للدولة لبناء غد مشرق وطموح يلاقي تطلعات القيادة الرشيدة في النهضة الشاملة والتنمية المستدامة، معرباً عن فخره لما وصلت إليه المرأة الإماراتية من إنجازات كبرى وصلت بصداها إلى الأصعدة المحلية والدولية. وقال معاليه في كلمة له بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يأتي هذا العام تحت شعار «نتشارك للغد» بتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات): «إن المرأة الإماراتية قدمت إسهامات عدة في فترات الشدة والرخاء، وترى الدولة جهود نسائها وبناتها الملموسة اليوم، إذ وبدعم القيادة الرشيدة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، شهدت المرأة الإماراتية دعماً لا محدود ومتواصلاً وعطاء كبيراً في تعزيز مكانة مرموقة وجعلها شريكاً أساسياً في مسيرة النهضة والتنمية الشاملة والمستدامة».