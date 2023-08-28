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الإمارات

سهيل سعيد الخييلي: المرأة الإماراتية تجاوزت التحديات بكفاءة واقتدار

سهيل سعيد الخييلي
29 أغسطس 2023 01:01

أبوظبي (وام)

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أكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن المرأة الإماراتية أسهمت مساهمة فاعلة في بناء القدرات بقطاعات التنمية المختلفة، مشيراً إلى أن المستقبل يحمل في طياته آفاقاً واسعة للمرأة الإماراتية في القطاعات كافة، بما في ذلك قطاع الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وذلك انطلاقاً من إيمان الهيئة بقدرة المرأة الإماراتية على استغلال آفاق المستقبل بجدارة وتقديم الأفضل والأروع.
وأضاف في تصريح بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «إن المرأة الإماراتية نجحت في تجاوز التحديات والصعاب بكفاءة واقتدار، وأعطت للعمل الحكومي عامة، والعمل في الهيئة خاصة، روحاً ومعنى في ظل ما تحقق من إنجازات ساهمت في تعزيز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة وتبوؤها المراكز الأولى عالمياً ضمن مؤشرات التنافسية العالمية».
واختتم تصريحه قائلاً: «بهذه المناسبة، أتقدم بخالص التهنئة للمرأة العاملة في القطاعات بالدولة كافة، كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة على إيمانهم بما لدى المرأة الإماراتية من قدرات، ومنحها الفرصة لإثبات جدارتها، وتهيئة بيئة العمل المناسبة لها».

سهيل سعيد الخييلي
الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية
الإمارات
يوم المرأة الإماراتية
المرأة الإماراتية
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