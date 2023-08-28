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الإمارات

محمد البادي: ريادة المرأة الإماراتية ثمرة رؤية القيادة

محمد البادي
29 أغسطس 2023 01:01

أبوظبي (وام)

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تقدم المستشار محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة التي دعمت المرأة وشملتها برعايتها الكريمة حتى تحقق لها ما تصبو إليه، وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على رعايتها ومتابعتها لكل ما من شأنه تمكين المرأة الإماراتية والإعلاء من شأنها.
وقال إن الموقع الريادي الذي تحتله المرأة الإماراتية اليوم ليس وليد الصدفة، بل هو ثمرة لرؤية سديدة وجهود مخلصة حثيثة من قادة وشيوخ الدولة، رسم معالمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي منح المرأة بالغ الرعاية والاهتمام وآمن بقدرتها على الإنجاز والعطاء، حيث حملت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، راية تمكين المرأة إلى جانب سموه ومن بعده حتى وصلت إلى أعلى المراتب اليوم، في ظل الدعم والاهتمام من قائد المسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي أرسى مبدأ ثابتاً باحترام المرأة ومثلت كلماته الحافز والنبراس لتطور المرأة ورقيها إلى أعلى المراتب.

محمد حمد البادي
الإمارات
المحكمة الاتحادية العليا
يوم المرأة الإماراتية
المرأة الإماراتية
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