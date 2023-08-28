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مريم الرميثي: ابنة الإمارات تتبوأ مكانة ومراكز متقدمة

مريم الرميثي
29 أغسطس 2023 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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قالت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، في مناسبة يوم المرأة الإماراتية: «إن هذا اليوم يعد يوم فخر لكل امرأة إماراتية حظيت من قيادتها ومن وطنها بالكثير من الدعم والتشجيع والتمكين الذي جعلها متفوقة على قريناتها في بقاع واسعة من العالم، حيث تحقق لابنة الإمارات ما لم يتحقق لغيرها من احتواء واهتمام وتشجيع للمضي قدماً نحو تحقيق الذات، والتميز في الحضور والإبداع في مجالات متعددة، فمنذ أن أعلنت «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، عن تخصيص 28 أغسطس من كل عام ليكون يوماً وطنياً للاحتفاء بالمرأة الإماراتية والاحتفال بإنجازاتها، وابنة الإمارات تتقدم نحو الأمام، وقد وجدت من الدعم ما جعلها تتبوأ مكانة ومراكز متقدمة».

يوم المرأة الإماراتية
الإمارات
مريم الرميثي
المرأة الإماراتية
تمكين المرأة الإماراتية
مؤسسة التنمية الأسرية
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