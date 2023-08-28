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الإمارات

سارة شهيل: المرأة الإماراتية مصدر أمل وإنجاز

سارة شهيل
29 أغسطس 2023 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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أكدت سارة شهيل، مدير عام مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية – إيواء، أن المرأة الإماراتية تعد مصدر أمل وإنجاز يغذي أهداف الدولة واستراتيجياتها، ونموذجاً مشرفاً للطموح والمشاركة الفاعلة في مسيرة النهضة، ومساهماً فاعلاً ذا عطاء متجدد على المستويات القيادية والتنفيذية والاستشارية وغيرها، وواقعاً ملهماً جديراً بالحفاظ على مكتسباته.
وقالت بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «في هذه المناسبة تتبادر إلى أذهاننا إنجازات المرأة الإماراتية ومساهماتها العظيمة التي نشهدها كل يوم خلال عملنا في شتى المجالات، حيث غدت المرأة الإماراتية نموذجاً يحتذى به في تمكين الدولة للمرأة وتعزيز دورها في مسيرة التنمية، بفضل الدعم المستمر الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمرأة، والدور الكبير والدعم اللامحدود لرائدة العمل والنهضة النسائية الإماراتية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، (أم الإمارات)».

سارة شهيل
الإمارات
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يوم المرأة الإماراتية
تمكين المرأة الإماراتية
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