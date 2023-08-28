«أبوظبي للجودة»: 41% نسبة المواطنات العاملات في المجلس

ريم البريكي (أبوظبي)

كشف مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة عن ارتفاع نسب توظيف الكفاءات النسائية الإماراتية في المجلس بنسبة بلغت نحو 41% من إجمالي العاملين في المجلس، مشيراً إلى أن الكوادر النسائية أثبتن جدارتهن وتفانيهن في أداء مهامهن الوظيفية.

وقالت ابتسام سعيد، محلل أول في قطاع مختبر الفحص المركزي التابع للمجلس، إن محلل المختبر يلعب دوراً رئيسياً في وضع الخطط التشغيلية للمختبر وتطوير مبادراته وآليات العمل اللازمة وتنفيذها، من تفكير وتحليل ومتابعة إنجاز جميع النشاطات التخصصية ذات العلاقة بالتحاليل المخبرية الخاصة، وضمان كفاءة نتائجها.

وأوضحت أنها تخصصت وتعمل في مختبر الكيمياء العضوية في مدينة العين، وتملك خبرة كبيرة في قطاع المختبرات، بالإضافة لدراستها الأكاديمية في مجال تخصصها.

وأفادت بأن المرأة لعبت دوراً أساسياً في تنمية مسيرة المجلس، وأثبتت تواجدها وقدراتها على النجاح وإكمال مسيرة العطاء، جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل، كما حظيت المرأة بدعم كبير من قبل المجلس من خلال تمكينها وظيفياً وتطوير مهاراتها.

وأشارت شيخة العامري التي تعمل تقني مختبرات في شركة G42 للرعاية الصحية، أنه بفضل رؤية قيادتنا الحكيمة التي حرصت على تقديم كافة الدعم ومساندة المرأة الإماراتية في تحقيق طموحاتها، أصبحت شريكاً مؤثراً في مسيرة البناء المستدام لمؤسسات الدولة المختلفة.

وأضافت العامري: «تعتز دولة الإمارات وشعبها بإنجازات المرأة الإماراتية التي حققت في نهاية المطاف الريادة والتميز في خدمة الوطن».

وقالت المهندسة أسماء محمد الحوسني- مترولوجي رئيسي في مختبر الكتلة والحجم والتدفق في معهد الإمارات للمترولوجيا التابع لمجلس أبوظبي للجودة، «دوري في العمل على المستوى الوطني التأكد والحفاظ على المرجعية الوطنية لوحدة الكتلة، وتقديم خدمات المعايرة والقياس ذات كفاءة عالية وقدرة فنية متميزة، لمتعاملينا في مختبرات المعايرة المعتمدة والقطاعات الحيوية في الدولة ومن دول المنطقة، مما يسهم في تحقيق استدامة قطاع الصناعة والاقتصاد وتعزيز عمل القطاع الصناعي، ورفع القدرة التنافسية للصناعات الوطنية في الأسواق الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى تحقيق وفورات مالية للقطاعات الحيوية العاملة بالدولة».

وأضافت الحوسني: «فيما يتعلق بالمستوى الإقليمي والعالمي والخليجي كلفت بتمثيل الدولة في التجمع الخليجي للمترلوجيا كرئيس إدارة الجودة، وتمثيل دول الخليج عالمياً في نفس المجال».

وبينت الحوسني أن المجلس يولي اهتماماً بالمرأة ويواصل دعمه لها سيراً على نهج المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كما يبذل الجهد لتذليل الصعوبات وتسخير الممكنات لصقل مهارتنا العملية والفنية، أملاً في الوصول إلى درجة الخبير التي تحقق الاستدامة والتميز في مجال علم القياس.

وجددت الحوسني في يوم المرأة الإماراتية الولاء والالتزام بالواجب اتجاه الوطن والمجتمع في دولة، مشيرة إلى أن الوطن فتح أمام بناته أبواب الدعم والإمكانات التي وفرتها القيادة الرشيدة وثقتها بأهمية مساهمة بنات الوطن في تعزيز مسيرة الدولة وترسيخ مكانتها لنكون عنصراً فعالاً في محيطها في مجالات الحياة.

وبينت سمية المنصوري، تقني مختبرات، أنها تقوم بإجراء تجارب مختبرية التي تساعد اختصاصيي الرعاية الصحية كالأطباء على اكتشاف الأمراض وتشخيص أسبابها وطرق علاجها.