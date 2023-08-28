«مصدر» تحتفي بإنجازات رائدات إماراتيات في قطاع الاستدامة

أبوظبي (الاتحاد)

تحتفي شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، بالإنجازات المميزة والمساهمات القيمة لنماذج من النساء الإماراتيات اللواتي يساهمن بدور ريادي في بناء مستقبل مستدام يشمل الجميع.

وبمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أطلقت «مصدر» حملة جديدة يشارك فيها عدد من أبرز رائدات الاستدامة الإماراتيات اللواتي يشغلن مناصب تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات العالمية في قطاع الاستدامة، إلى جانب العديد من الشابات الإماراتيات اللاتي يمثلن الجيل القادم من قادة الاستدامة.

كما تسلط الحملة الضوء على جهود مبادرة «السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة»، المنصة العالمية التي أطلقتها «مصدر» بهدف دعم وتمكين النساء لممارسة دور قيادي في تحقيق التغيير المستدام المنشود.

وتسعى مبادرة «السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة» إلى تمكين أجيال الحاضر والمستقبل من النساء والفتيات ليصبحن قادة للاستدامة، وذلك انطلاقاً من حرص القائمين على المبادرة بضرورة تعزيز مشاركة المرأة في الجهود العالمية لمواجهة تداعيات تغير المناخ.

وقد تضمنت الحملة مشاركة شخصيات إماراتية رفيعة المستوى جميعهن أعضاء في المجلس الاستشاري لمنصة «السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة».