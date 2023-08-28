مهندسات إماراتيات يقتحمن عالم الحفر

شروق عوض (دبي)

بيئة عمل يهيمن عليها الذكور بامتياز، انطباع أولي سرعان ما يتبادر للأذهان عند الحديث عن عمليات الحفر، الآن، حان الوقت لتغيير هذه الفكرة حول الكوادر البشرية العاملة في هذا القطاع، حيث تحرص شركة «أدنوك للحفر»، على تلبية توجيهات القيادة الرشيدة في الدولة، لتعزيز مشاركة المرأة في القطاع الحيوي وإسهامها في تقدّمه بشكل ملحوظ، من خلال التركيز على تعيين المزيد من الكوادر النسائية ضمن مختلف القطاعات، وإيجاد التوازن المنشود بين الجنسين على المستويات كافة، بما في ذلك المناصب القيادية.

من نماذج الإماراتيات العاملات في عمليات الحفر، خولة المرزوقي، مهندسة صيانة في شركة «أدنوك للحفر»، والتي بدأت تشعر بامتلاك رؤية واضحة لما تطمح إلى تحقيقه في المستقبل خلال السنة الأخيرة من الجامعة، وذلك عندما حصلت على الجائزة الأولى ضمن فئة التوصيلات الكهربائية في المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات، وها هي اليوم لم يكن شعورها مختلفاً أبداً عندما تلقت عرض الانضمام إلى برنامج «أدنوك للحفر» التدريبي كمهندسة صيانة، وبعد مرور عام على انضمامها إلى البرنامج، تشعر الآن بفخر كبير لكونها واحدة من بين متدرّبتين فقط ضمن فريق مكوّن من 10 مشاركين، حيث يُعنى عمل الفريق بمهام إصلاح وصيانة الأدوات السلكية الثقيلة التي تساعد في تقييم الخزانات ودراسة خصائص الصخور .

تقول خولة المرزوقي: «أشعر بالكثير من الفخر لتمثيل المرأة الإماراتية الطموحة في مكان عملي، وهي فرصة مميزة بالنسبة لي لمواصلة تحقيق النجاح بالنيابة عن جميع النساء الإماراتيات، وذلك من خلال المثابرة والتفاني في العمل لتخطّي التوقعات وبلوغ آفاق جديدة مع الحرص دوماً على الالتزام بالقيم والمبادئ التي علّمني إياها والدي منذ الصغر».

ميرة الطاير، مهندسة أسمنت، مضخّات الضغط في الشركة، ولدت في أسرة تملك شغفاً كبيراً بالهندسة، ولم يكتفِ والداها بالتخصّص في مجال الهندسة فحسب، بل توجّهت اثنتان من أخواتها نحو هذا التخصّص أيضاً، وبالرغم من ذلك، لم تمتلك ميرة الثقة التامة بالسير على خطاهما حتى بلغت الثامنة عشرة من عمرها وبدأت دراسة الهندسة الكيميائية في جامعة خليفة، وساهمت ساعات الدراسة الطويلة والشاقة في إعدادها خير إعداد للانضمام إلى فريق عمل شركة «أدنوك للحفر»، فها هي اليوم تشعر - وبعد مرور 5 سنوات - بحماس كبير وامتنانٍ لالتحاقها ببرنامج الشركة التدريبي والذي مكنها من الانخراط في مجال عمليات «أدنوك للحفر»، كما تواصل في كل يوم تعلّم أمر جديد، وهو ما يزيد من فرص النجاح.

تقول ميرة الطاير: «في بعض الأحيان، يفاجأ الكثيرون بعملي مهندسة في مجال الحفر، لكنّ تعابير الدهشة الإيجابية التي تتجلّى على وجوههم، تجعلني أشعر بالفخر والسعادة في الوقت نفسه، حيث يتوجب على كل امرأة البحث عن الفرص الكامنة في كلّ تحدٍّ، مؤمنة دوماً بنظرة إيجابية تجاه الحياة».

عبدالرحمن الصيعري: الإمارات نموذج في تمكين المرأة

يقول عبد الرحمن عبد الله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للحفر»: «إن دولة الإمارات تمثل نموذجاً لتمكين المرأة وبمناسبة يوم المرأة الإماراتية، نتقدم بالشكر والتقدير لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، لرؤيتها المستنيرة وقيادة سموها الحكيمة لجهود تمكين المرأة الإماراتية، وفي (أدنوك للحفر) لدينا قناعة راسخة بأنّ التنوّع والشمولية يسهمان في إيجاد بيئة عمل صحية تحفز الموظفين على تحقيق النجاح»، معرباً عن فخره الكبير بما تضيفه الكوادر الإماراتية النسائية من قيمة ملموسة، كونها تسهم بشكل فعّال في المضي قدماً نحو المزيد من التقدّم والنجاح».