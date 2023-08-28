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سلطان القاسمي يعتمد 220 وظيفة جديدة

سلطان القاسمي يعتمد 220 وظيفة جديدة
29 أغسطس 2023 01:04

الشارقة (وام)

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اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، تعيين 200 موظف في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة من مختلف التخصصات، بالإضافة إلى 20 وظيفة أخرى في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون في كل من الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية، على أن يكون التوظيف بالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة.
كما اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة، الدفعة الثانية من المنح الدراسية لطلبة الدراسات العليا في جامعة الشارقة، والبالغ عددها 248 منحة، وذلك للعام الأكاديمي 2023 - 2024. وتأتي الدفعة الثانية استكمالاً للدفعة الأولى التي اعتمدها سموه مسبقاً والتي بلغ عددها 264 منحة دراسية، ليبلغ العدد الإجمالي 512 منحة للطلبة من مواطني إمارة الشارقة.
وتضم المنح، 106 لبرامج الدكتوراه، و405 لبرامج الماجستير، ومنحة لبرنامج دبلوم الدراسات العليا.

الإمارات
سلطان القاسمي
الشارقة
حاكم الشارقة
هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
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