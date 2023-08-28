«إيدج» توطّد علاقاتها مع حكومة ولاية ساو باولو البرازيلية

أبوظبي، ساو باولو(الاتحاد)

اختتمت مجموعة «إيدج»، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، سلسلة من الزيارات الرفيعة لأهم الهيئات الحكومية والجهات الفاعلة في قطاع الصناعة البرازيلية، وأهم الشركاء ضمن قطاعات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة والتصنيع في ولاية ساو باولو. وعقدت المجموعة لقاءات مع وزير الأمن العام، ووزير الإدارة العامة، ونائب محافظ ساو باولو، ووزير الشؤون الدولية ضمن حكومة ولاية ساو باولو. وقد تعهد الجميع بدعم خطط إيدج للنمو في المنطقة عبر عقد الشراكات، والتعاون على البحث والتطوير، وتبادل المعرفة والخبرات، والتطوير المشترك للحلول المتقدمة عبر مجالات الطيران والفضاء، والأسلحة الذكية، والمنصات غير المأهولة والمستقلة، وقطاع الدفاع البحري.

وجرت اللقاءات في ساو باولو، أكبر مركز ثقل اقتصادي وتجاري في البرازيل، ومدينة ساو جوزيه دوس كامبوس المجاورة لها، المركز الرائد لأبحاث وصناعة الطيران والفضاء في أميركا اللاتينية.

وقال لوكاس فيراز، وزير الشؤون الدولية في حكومة ولاية ساو باولو: «توجد فرص هائلة هنا أمام مجموعة إيدج لمواصلة نموها في البرازيل، والمنطقة، والعالم بأسره. كما ستعود العديد من الفوائد القيّمة على الجميع من خلال التطوير المشترك لتعزيز القدرات السيادية عبر عقد شراكات مجدية مع مؤسسات كبرى مثل إيدج، سواء في المجالات العسكرية أو التجارية».

وأضاف: «مكّنتنا الوتيرة السريعة للتقدم، خصوصاً هنا في ولاية ساو باولو، من التحول إلى المركز الرائد في القارة لصناعة الطيران والفضاء.