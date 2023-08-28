1200 شركة في معرض «الصيد والفروسية»

هالة الخياط (أبوظبي)

تنطلق السبت المقبل، فعاليات الدورة الـ 20 من المعرض الدولي للصيد والفروسية (أبوظبي 2023)، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، بمشاركة 1200 شركة وعلامة تجارية من 65 دولة، بتنظيم من نادي صقاري الإمارات.

وكشف معالي ماجد علي المنصوري، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات، خلال مؤتمر صحفي أمس، أن المعرض حقق خلال العام الماضي حجم مبيعات مباشرة تعدت الـ 65 مليون درهم، منها 35 مليون درهم لمبيعات الأسلحة الخاصة بالقنص.

وتوجّه المنصوري، خلال المؤتمر الصحفي، بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ولسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، راعي المعرض، لتوجيهات سموهما الكريمة والدعم اللامحدود للمعرض، ولكافة الجهود المحلية التي تُسهم في حماية التراث الإماراتي.

وقال معاليه: إنّ المعرض الذي تستمر فعالياته من تاريخ 2 وحتى 8 سبتمبر المقبل، حقق نجاحاً نوعياً في دورته الجديدة مع مُشاركة ما يزيد على 1200 عارض وعلامة تجارية من 65 دولة على مساحة نحو 65 ألف متر مربع، وبذلك فقد تضاعف عدد العارضين منذ الدورة الأولى 25 مرّة، وتوسّعت مساحة المعرض 12 ضعفاً، كما زادت أعداد الزوار بنحو 4 مرّات، ليتجاوز عددهم أكثر من 120 ألف زائر من 125 جنسية في الدورة الماضية.

ويشهد المعرض مشاركة 411 عارضاً من دولة الإمارات، في دلالة واضحة على تأسيس ونمو قطاع خاص وطني فاعل ينهض بصناعة قطاعات المعرض المتنوعة.



استدامة وتراث

ويعتمد المعرض في دورته الحالية ثيمة «استدامة وتراث.. بروح مُتجدّدة»، بما يمثّل ترجمة لرؤى سمو راعي الحدث واستراتيجية دولة الإمارات في تعزيز مفهوم الاستدامة وصون التراث بروح يملؤها التجدّد والابتكار، حيث يُعزّز المعرض جهوده لإنجاز ذلك من خلال الخطط طويلة المدى التي يتبنّاها.

وسيشهد زوار المعرض أكثر من 200 نشاط وفعالية، منها المُسابقات التراثية والفنية والثقافية المُتخصّصة والتي تم رصد لها 64 جائزة، كما يشهد المعرض مزادات متعددة كأوّل مزاد لسكاكين الصيد، بالإضافة إلى مزاد الهجن العربية، ومزاد الصقور المُكاثرة في الأسر.

وبالتعاون مع الاتحاد العالمي للصقارة والمحافظة على الطيور الجارحة، يُنظّم نادي صقّاري الإمارات مؤتمر «استدامة الصقارة، مواجهة تحدّيات القرن الحادي والعشرين». كما يُنظّم المعرض مؤتمر «دور وسائل الإعلام في صون الصقارة والتراث الثقافي غير المادي».

ويُتيح المعرض للزوار فرصة التعرّف على ثقافة الإمارات وموروثها الأصيل من خلال الأنشطة المتنوعة والمبتكرة التي يُقدّمها، والتي تعمل على رفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة والحياة البرية، إضافة إلى تشجيعهم على ممارسة الرياضات الأصيلة والصديقة للبيئة بنحوٍ مُستدام.



مُنتجات وفعاليات

قال عمر أحمد مدير المعرض خلال المؤتمر الصحفي: إنّ معرض أبوظبي للصيد يُمثّل فرصة لاكتشاف وتجربة ما سوف يُقدّمه المئات من العارضين المحليين والدوليين من أحدث الابتكارات والمُنتجات لأشهر العلامات التجارية العالمية، واقتناء كل جديد في عالم الصقارة والحرف اليدوية، وأسلحة الصيد والرماية، ومُستلزمات الفروسية ورحلات التخييم والسفاري ورياضات الهواء الطلق، وبأسعار تُناسب الجميع، وذلك في 11 قطاعاً، حيث يحرص العارضون على تقديم حسومات خاصة بمناسبة المعرض. وكشف أنّه بالتزامن مع انطلاق الدورة العشرين للمعرض، ستقدّم ساحة العروض عرضاً حصرياً يعكس تاريخ المعرض على مدار السنوات الماضية، بالإضافة إلى أجمل العروض الموسيقية والرياضية التراثية الشيقة. كما سيشهد الحدث العديد من الأنشطة التي تعكس ركائز التراث العريق التي يُسلّط المعرض الضوء عليها.



مزاد الصقور

أكد معالي ماجد المنصوري، في رده على أسئلة الصحفيين، أن نادي صقاري الإمارات يستعد لإطلاق نسخة مميزة ومتطوّرة من المزاد الذي يتزامن هذا العام مع بدء الاستعداد لموسم المقناص الجديد 2023-2024 وكذلك لبطولات ومُسابقات الصيد بالصقور، مُشيراً إلى أنّ دولة الإمارات تتصدّر دول العالم كافة في مجال إكثار الصقور في الأسر، ولديها قوانين وأنظمة وتشريعات تحمي تراث الصقارة وتدعم القائمين على تربية الصقور.



اقتناء الأسلحة

أوضح العقيد عبد الرحمن علي المنصوري، مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات بالإنابة في وزارة الداخلية، ردّاً على أحد الأسئلة، أنّ إجراءات اقتناء وبيع أسلحة الصيد على مدى أيام المعرض واضحة، فوزارة الداخلية استحدثت برنامجاً إلكترونياً وتطبيقاً ذكياً لشراء أسلحة الصيد، وتمّ إعداد منصّة متكاملة في المعرض لتسهيل كافة الإجراءات البيع والشراء، بما في ذلك استلام الأسلحة، فالمشتري لم يعد بحاجة لمراجعة أي جهة أخرى.