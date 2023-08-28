انتظام الطلبة على مقاعد الدراسة في رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

انتظم آلاف الطلاب والطالبات صباح أمس بمنطقة رأس الخيمة التعليمية في مدارسهم ومنشآتهم التعليمية على مقاعدهم الدراسية، وسط استعدادات وجاهزية كاملة شهدتها مرافق وفصول تلك المنشآت الحكومية والخاصة، إيذاناً ببدء عام دراسي جديد مملوء بالتفاؤل والنشاط.

وقالت آمنة الزعابي، مدير منطقة رأس الخيمة التعليمية بداية: «أهنئ جميع أفراد مجتمعنا التعليمي، من طلاب وطالبات، ومعلمين ومعلمات، وأولياء أمور، ونبدأ سوياً رحلة جديدة من التعلم والتطوير، زاخرة بجهود مستمرة لتوفير بيئة تعليمية تحفز على التفوق والنجاح»، مؤكدة أن مؤسساتنا التعليمية ستظل مركزاً لصقل العقول وتنمية المهارات، وستعمل على توفير بيئة تعليمية ملهمة وآمنة، تسهم في نمو الطلاب شخصياً وأكاديمياً، منوهة «نحن ندرك تماماً أن العمل الجماعي ما بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور هو مفتاح النجاح، ونحث الجميع على التعاون وتبادل الخبرات لضمان تجربة تعليمية مثمرة».

بدورهم، أثنى الأهالي وأولياء الأمور على الدور الفعال والتنظيم المثمر للجهات المشاركة والمؤسسات التي تشترك مع مؤسسة التعليم في الإمارة، ومن ضمنهم إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة التي أطلقت حملة مرورية شاملة تحت شعار (أبناؤنا أمانة) استعداداً للعام الدراسي الجديد 2023م - 2024 م، وذلك من خلال تنظيم وتفعيل خطة مرورية شاملة، بالتعاون مع إدارة مراكز الشرطة الشاملة، أفرع المرور والشركاء الاستراتيجيين، بما يعزز تأمين عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة، وبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية للجميع، خصوصاً طلبة المدارس.

وقال ولي الأمر فيصل أحمد الشحي إن تحقيق بيئة آمنة وصحية للطلاب ساهم في خلق أجواء مريحة للطلاب وأولياء أمورهم والتي تعد مرتكزاً أساسياً لنجاح العملية التعليمية، خاصة في أسبوعها الأول.

من جانبها، أكدت عائشة الزعابي، مدير روضة الأثير برأس الخيمة، أن الرسالة الصوتية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لجميع المدارس الحكومية ورياض الأطفال في الدولة، موجهة إلى الطلاب والمعلمين والكوادر الإدارية لبث النشاط والحيوية وخلق بيئة صحية وسليمة.