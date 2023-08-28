فعاليات ترحيبية بالطلبة في أم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

رحبت إدارات المدارس الحكومية والخاصة بأم القيوين، بالطلبة والطالبات في أول يوم دراسي، بعد عودتهم من الإجازة، وباشرت بتوزيع الكتب وتنظيم فعاليات ترفيهية، ترحيباً بالطلاب وأولياء أمورهم، بهدف توثيق العلاقة بينهم وبين المعلمين، وتحفيزهم على الجهد والعطاء خلال العام الدراسي الجديد.

وقد استعدت إدارات المدارس لاستقبال الطلاب، بتجهيز الفصول الدراسية والتأكد من صلاحية أجهزة التكييف، وتهيئة الأجواء المدرسية، وتوفير بيئة تعليمية جاذبة، لتشجيع الطلاب على زيادة التحصيل التعليمي.

ونظمت المدارس فعاليات وأنشطة ترفيهية للطلاب في أول يوم دراسي، وشاركت بعض الجهات الحكومية بالإمارة في استقبال الطلاب، وتوزيع عليهم الهدايا، ووزعت جمعية أم القيوين الخيرية، حقائب مدرسية على الطلاب.

وكثفت القيادة العامة لشرطة أم القيوين جهودها من أجل تأمين سلامة الطلاب عند المدارس، من خلال تواجد الدوريات المرورية في جميع المدارس بالإمارة في مختلف المناطق، وقامت على تأمين انسيابية الحركة المرورية، وتسهيل حركة انتقال الحافلات المدرسية للوصول بشكل آمن للمؤسسات التعليمية بكل يسر وسهولة، ومراقبة الحركة المرورية ميدانياً وتقديم النصح والإرشاد للسائقين بتوخي الحيطة والحذر أثناء الاقتراب من المدارس، وتوعية أولياء الأمور الذين يقومون بتوصيل أبنائهم إلى المدرسة، بضرورة إنزال أبنائهم عند الباب الداخلي للمدرسة، والتأكد من دخوله، بالإضافة إلى توعية سائقي الحافلات بأهمية التأكد من إنزال جميع الطلاب في الأماكن الآمنة.