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شرطة دبي تتفقد المدارس ضمن مبادرة «يوم بلا حوادث»

خلال الترحيب بالطلاب (من المصدر)
29 أغسطس 2023 01:03

دبي (الاتحاد)

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تقدمت القيادة العامة لشرطة دبي بأسمى آيات التهاني إلى وزارة التربية والتعليم ومنطقة دبي التعليمية والطلاب والطالبات، وأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية والفنية، وأولياء الأمور، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنية لهم بداية قوية ومميزة.
جاء ذلك خلال زيارة اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد لشؤون العمليات، لمدرسة البحث العلمي في منطقة الورقاء، ضمن مبادرة «يوم بلا حوادث» التي تهدف إلى أن يكون أول يوم في العام الدراسي الجديد يوماً بلا حوادث مرورية، وذلك بمشاركة إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ودوريات الشرطة الفارهة، والإدارة العامة لإسعاد المجتمع من خلال دمية «الشرطي منصور».

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