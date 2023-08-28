ضم كادر حضانات الشارقة لبرنامج شهادة «التربية للطفولة المبكرة»

الشارقة (الاتحاد)

أدرجت أكاديمية الشارقة للتعليم الكادر التعليمي والإداري في حضانات الشارقة ضمن الدفعة الثانية من برنامج «الشهادة التخصصية في التربية للطفولة المبكرة»، والذي كانت الأكاديمية قد أطلقته في مطلع العام الجاري. وجاءت هذه الخطوة بهدف تأسيس فهم مُعمق لدى القادة والمعلمات ومساعدات المعلمات في الحضانات بأساليب التعلم في مرحلة الطفولة المبكرة وفقاً لأحدث نتائج الدراسات والأبحاث في علم التربية للطفولة المبكرة.

وقد خصصت الأكاديمية لكادر حضانات الشارقة ثلاث شعب للمعلمات، وشعبة للقيادات والتي ستضم 86 معلمة، و27 قيادية. ومن المقرر أن يتم إلحاق ما يزيد على 160 مساعدة معلمة ضمن ثلاث شُعب في يناير المقبل.

صُمم برنامج الشهادة التخصصية في التربية للطفولة المبكرة بالشراكة مع جامعة هلسنكي الفنلندية، وفقاً لأحدث الدراسات والأبحاث في علم التربية للطفولة المبكرة في فنلندا، وذلك لتزويد القادة، والمعلمين، ومساعدي المعلمين، بأحدث الدراسات التربوية والتدريب العملي الذي من شأنه أن يعمل على تطوير كفاءات القرن الحادي والعشرين لديهم. وقد تولت أكاديمية الشارقة للتعليم مهمة إعادة تخصيص محتوى البرنامج وتعريبه بما يلبي احتياجات المجتمع التعليمي في دولة الإمارات. يهدف البرنامج لبناء منظومة شاملة من القادة والمعلمين ومساعدي المعلمين لتعليم الطفولة المبكرة في الإمارات العربيّة المتّحدة، وتعزيز التعاون بين أصحاب الاختصاصات المختلفة بهدف تعزيز فهم ودعم بعضهم أدوار بعض. إلى جانب تطوير أساليب تدريس عالية الجودة لتعليم اللغة العربية وبناء الهوية الوطنية، بما يتماشى مع منظومة قيم دولة الإمارات العربية المتحدة في مرحلة الطفولة المبكرة، وإنشاء مجتمعات تعلم مهنية بين أصحاب المصلحة في مجال التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.

كما يولي برنامج «الشهادة التخصصية في التربية للطفولة المبكرة» اهتماماً خاصاً بتطور الطفل وقدرته على التعلم خلال السنوات الأولى من الدراسة، وتمكينه من تحقيق هذا التطور بشكل مكثف وخلال فترة قصيرة، نظراً لما تُخلفه تلك المرحلة التأسيسية من تَبِعَات متعلقة بطبيعة الرعاية التي تلقّاها الطفل، والتي يمتد أثرها إلى ما بعد المرحلة الثانوية وطوال حياته.

تطرح أكاديمية الشارقة للتعليم البرنامج باللغتين العربية والإنجليزية عبر نظام التعليم الهجين الذي يمهد الطريق أمام الملتحقين للحصول على شهاداتهم التخصصية خلال ستة أشهر من التحاقهم به. وقد ضمت الدفعة الأولى من برنامج الشهادة التخصصية في التربية للطفولة المبكرة 27 قيادية، و82 معلمة، و60 مساعدة معلمة.