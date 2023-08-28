جامعة الإمارات تنظم معرضاً للتوظيف

العين (الاتحاد)

تنظم جامعة الإمارات، خلال الفترة من 30 - 31 أغسطس 2023 الحالي معرض التوظيف، بمشاركة 40 جهة حكومية وخاصة، تحت شعار «التوظيف طريقك إلى النجاح»، وذلك في القاعة الكبرى بالمبنى الهلالي، بهدف دعم الطلبة والخريجين وتعريفهم بمتطلبات سوق العمل والفرص الوظيفية والتدريبية المُتاحة.

وأشارت اليازية الظاهري، مديرة مركز التوظيف وشؤون الخريجين، إلى أن الهدف من المعرض هو توفير منصة للطلبة والخريجين للتواصل مع أصحاب العمل من مختلف القطاعات، واستكشاف آفاق واسعة من فرص العمل والتدريب الداخلي.

وأضافت: «سيتم تنظيم مجموعة من الورش التحضيرية التي تسبق المعرض، وتهدف إلى تعريف الطلبة بالمقابلات الوظيفية وتدريبهم عليها، علاوة على مراجعة السير الذاتية مع المختصين، وأصحاب الاختصاص من الموارد البشرية». مشيرة إلى أنه ستقام على هامش فعاليات المعرض أيضاً عدد من الورش المهنية بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية - نافس وأدنوك وغرفة أبوظبي، بالإضافة إلى استعراض قصص نجاح في القطاع الخاص.

كما سيتم خلال المعرض إطلاق منصة توظيف جامعة الإمارات - مستكشف الوظائف - حيث تعتبر هذه المنصة الرقمية رابطاً قوياً يجمع بين الشباب وأصحاب العمل الباحثين عن المواهب الناشئة.