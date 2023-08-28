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الإمارات

«الشارقة الخيرية» تستهدف 10 الآف عامل

«الشارقة الخيرية» تستهدف 10 الآف عامل
29 أغسطس 2023 01:01

الشارقة (الاتحاد)

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تواصل جمعية الشارقة الخيرية توزيع مخصصات «حملة سقيا العمال» التي تستهدف توزيع مياه الشرب والعصائر الباردة على ما يزيد عن 10 الآف من الفئات المساندة والعمال بمواقع عملهم، ويأتي تنفيذ المشروع بدعم كبير من المحسنين الذين بادروا إلى التبرع لتوفير المياه والعصائر والتي يُجرى توزيعها بشكل متواصل خلال فصل الصيف.
وقالت مريم أحمد الشامسي مديرة مكتب التطوع والخدمة المجتمعية في الجمعية: إن مشروع سُقيا العمال هو أحد المشاريع المنبثقة عن برامج المسئولية المجتمعية، حيث تعزز من خلاله الجمعية مسؤوليتها تجاه أفراد المجتمع بما ينشر الروح الإيجابية ويعزز من الود والبهجة في المجتمع الإماراتي ويزداد تماسكاً، مشيرة أن المبادرة تحمل العديد من المعاني النبيلة، حيث تجسد ترابط فئات المجتمع ببعضه، وتؤكد على الصورة الحضارية التي تعبر بها الإمارات عن تقديرها لفئة الخدمات المساندة والعمال لما يبذلونه من جهود مضنية في الحفاظ على البيئة واستدامة مسيرة التنمية، لهذا أصبح تقدير جهودهم وعطائهم واجباً على كل دولة، وعلى كل مؤسسة.
وأضافت أنه تم التنسيق مع عدد من الجهات والمؤسسات للقيام على توزيع مخصصات المشروع على العمال المنتسبين إليهم بمواقع عملهم، خصوصاً العاملين بقطاع الطرق والإنشاءات والبيئة.

الإمارات
جمعية الشارقة الخيرية
الشارقة
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