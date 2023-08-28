«تريندز» يناقش التعاون البحثي مع فيتنام

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت حلقة نقاشية جمعت مسؤولين وباحثين من مركز تريندز للبحوث والاستشارات، ووفداً من معهد دراسات أفريقيا والشرق الأوسط بأكاديمية فيتنام للعلوم الاجتماعية، أهميةَ ودور مراكز الفكر والبحث العلمي والثقافة بشكل عام في ترسيخ قيم التعايش والتسامح وتعزيز الحوار بين الشعوب، إضافة إلى استشراف الأحداث وقراءتها برؤية علمية تساهم في وضع الحلول ومواجهة التحديات برؤى مستنيرة.

وتركز النقاش الذي استضاف فيه «تريندز» بمقره في أبوظبي، الوفد الفيتنامي برئاسة البرفيسور لي فوك مينه، مدير عام المعهد، وحضور عدد من باحثيه ومسؤوليه، على دور المراكز البحثية في دعم الثقافة وإقامة حوار وتقديم محتوى يساهم في النهضة المعرفية والثقافية، ويساعد في قراءة القضايا الراهنة بنظرة علمية وازنة تساهم في إيجاد الحلول ومواجهة التحديات برؤى صائبة. وبحضور ومشاركة عدد من مسؤولي وباحثي «تريندز» برئاسة الأستاذ عبدالهادي الحمادي رئيس قطاع مكتب الرئيس التنفيذي، رحبت الأستاذة سمية الحضرمي، نائب رئيس قطاع تريندز غلوبال باسم الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، بالوفد الفيتنامي، وقدمت نبذة مختصرة حول طبيعة العمل البحثي في مركز تريندز ورؤيته العالمية. بدوره، قدم المدير العام للمعهد وأعضاء الوفد نبذة عن طبيعة عمل المعهد الرامية إلى دراسة الأحداث ومد الجسور، مؤكداً أهمية توطيد العلاقات، بما يدعم الرؤى السلمية والتعايش البناء، مشدداً في هذا الصدد على دور مراكز البحث والثقافة بشكل عام في استشراف الأحداث.