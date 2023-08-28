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«الدولي للاتصال الحكومي 2023» ينطلق 13 سبتمبر

جانب من الدورة السابقة (من المصدر)
29 أغسطس 2023 01:01

الشارقة (الاتحاد)

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تنطلق الدورة الـ12 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي يومي 13 و14 سبتمبر المقبل، ويشكل المنتدى منصة عالمية تثري صناعة الاتصال بأكثر من 90 جلسة رئيسة وجانبية وعدد من الخطابات الملهمة والفعاليات الاستباقية والملتقيات والبرامج، من خلال 14 منصة، التي يشارك فيها ويقدمها أكثر من 250 متحدثاً من مختلف المجالات والخبرات، وتحظى بدعم أكثر من 35 شريكاً محلياً وإقليمياً ودولياً. ويستهدف المنتدى، الذي استقطبت دوراته السابقة أكثر من 50 ألف زائر ومشارك من مختلف الدول، أن يجمع في دورته الـ12، التي تحمل شعار «موارد اليوم... ثروات الغد»، نخبة من أهم المفكرين والخبراء وذوي الاختصاص بقضايا الموارد والثروات والتنمية والاستدامة، مع خبراء الاتصال والإعلام من جميع أنحاء العالم، لوضع آليات التعامل مع التحديات التي تعوق استثمار الموارد وتحويلها إلى ثروات، ودمجها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يتيح الفرصة للتواصل مع صناع القرار والخبراء في مجال الاتصال الحكومي، وفتح آفاق جديدة للطلاب والباحثين في دولة الإمارات العربية المتحدة ومختلف دول العالم. ولفت طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، إلى ديناميكية خريطة التنمية العالمية وما يرافقها من تغيرات، في الوقت الذي يشهد فيه العصر الحالي أبعاداً تنموية غير مسبوقة لمختلف القطاعات، والتي تحمل الكثير من الفرص والتحديات، وتتطلب استجابات واستراتيجيات مدروسة بدقة، مشيراً إلى أنه في ظل هذا التغيير المتسارع تصبح القدرة على التكيف والمرونة والجاهزية عوامل حاسمة، ويكون للاتصال الحكومي الدور الرئيس كأداة فعالة للتأثير في مسارنا نحو المستقبل.
وأضاف علاي: «يحدد المنتدى مسارات جديدة للاتصال الحكومي، ترشد الجهود والاستراتيجيات المستقبلية، وتأخذ في الاعتبار التحديات والفرص المتطورة على نطاق عالمي، وتطرح حلولاً مبتكرة لتسخير الموارد». وتقدم منصة «حديث الاتصال الحكومي» 10 جلسات حوارية وخطابات، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء.

المنتدى الدولي للاتصال الحكومي
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