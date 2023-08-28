والد سلطان النيادي: حقق المهمة التاريخية

آمنة الكتبي (دبي)

قال سيف مفتاح النيادي، والد سلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي: إن ما حققه نجله يعد مفخرة كونه أول رائد فضاء عربي يقوم بأطول مهمة لمدة 6 أشهر، وأول رائد فضاء عربي يسير في الفضاء الخارجي، وهذا يعد نقطة فارقة في تاريخ الإمارات والعرب.

وأكد النيادي أن تربية سلطان لم تكن مختلفة عن تربية بقية إخوانه، ولكنه كان مجتهداً ومميزاً وأكمل تعليمه، كما أنهى الدكتوراه وحضر العديد من الندوات والدورات.

وأضاف أن الإنسان عندما يكون لديه طموح وهدف لا يكون أمامه شيء مستحيل، خصوصاً عندما يتحلى بالعزيمة والإرادة، وقال: «نحمد الله أن سلطان حقق المهمة التاريخية وسيعود قريباً إلى كوكب الأرض»، مشيراً إلى دعم القيادة الرشيدة، وأضاف: تنتابني مشاعر الفخر والاعتزاز والفرحة، والحقيقة أن هذه المشاعر يكنها جميع مواطني الإمارات والعرب في مختلف الدول.

وبين أن التجارب التي قام بها سلطان النيادي تعد خدمة للبشرية، خصوصاً أنه وضع نفسه كمادة للدراسات التي أجراها، مشيراً إلى أهمية العائد العلمي الذي سوف ينتج من التجارب.

ودعا سيف مفتاح النيادي الشباب للمثابرة والجدية والاجتهاد، وأن يضعوا هدفهم أمام نصب أعينهم ويسعون لتحقيقه، خصوصاً أن الإمكانيات متوافرة في دولة الإمارات والحكومة الرشيدة تقدم كل الدعم وتذلل جميع الصعوبات.