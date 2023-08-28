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مناقشة مشروع «هندسة وظائف حكومة دبي»

إيمان بن خاتم
29 أغسطس 2023 01:01

دبي (الاتحاد)

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استعرضت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مشروع «هندسة وظائف حكومة دبي»، خلال الاجتماع الأول الذي نظمته مع 40 دائرة حكومية، بهدف تصميم منهجية ومعايير لتحديد المستويات والمسميات الوظيفية، وتحديد نوعية وقيمة الوظائف لدى الدوائر الحكومية، بناءً على مستوى المهارات المطلوبة، وبناء تصور واضح وشامل بشأن احتياجات الدوائر الحالية والمستقبلية من القوى العاملة.
وتم خلال الاجتماع مراجعة إطار الوظائف المقترحة والمجموعات الوظيفية، والكفاءات السلوكية والفنية، والمستويات الوظيفية بما فيها المسارات والدرجات الوظيفية، وتطوير العوائل الوظيفية، بما يتناسب مع تطورات العمل الحكومي، وأهمية تصنيف الوظائف لخدمة التخصصات المستقبلية، واستعراض خطة المشروع والنتائج الأولية لتحليل البيانات.
وأكدت إيمان بن خاتم، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والبرامج في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، على أهمية مشروع «هندسة وظائف حكومة دبي» لتصميم بنية تحتية للموارد البشرية توفر أساساً لممارسات الموارد البشرية للدوائر والمؤسسات والهيئات التابعة لحكومة دبي، مثل: نظم التعويض والأجور والتطوير الوظيفي، وتخطيط القوى العاملة.
ومن جانبها، قالت آمنه السويدي، مدير إدارة السياسات والبرامج في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إن الدائرة تهدف من وراء مشروع هندسة وظائف حكومة دبي إلى وضع تصميم إطار وظيفي موحد ومتكامل على مستوى حكومة دبي يشمل تخطيط القوى العاملة، وتحليلات الموارد البشرية، وإدارة المواهب والمهن، وإطار عمل يتسم بالبساطة والتناسق والشفافية، وإدارة الأداء، وتوفير أدوات المدير الفعال، وإدارة المكافآت، والتعيين والنقل، ودعم الأعمال.

دائرة الموارد البشرية
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