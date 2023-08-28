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الإمارات

انطلاق الفوج الثاني من برنامج التوطين في القطاع المالي «إثراء»

نورة البلوشي
29 أغسطس 2023 01:03

دبي (الاتحاد)

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عقد معهد الإمارات المالي في مقره بدبي احتفالية للإعلان عن بدء تدريب الفوج الثاني من منتسبي برنامج التوطين في القطاع المالي «إثراء»، والذي يبدأ من سبتمبر وينتهى بحلول نهاية العام الجاري 2023، حيث سيتم تدريب 800 شاب وشابة إماراتية من المرشحين الذين تم تعيينهم في النسخة الأولى والثانية من معرض «إثراء» للتوظيف، بعد نجاحهم فيه الحصول على فرص وظيفية في قطاع المالي تضمن لهم مساراً مهنياً ينطوي على كثير من إمكانيات التطور المستمر.
وافتتح الحفل سيف الظاهري، مساعد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي - الاستراتيجية والبنية التحتية المالية والتحوّل الرقمي، نائب رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، بحضور عدد من مديري الموارد البشرية وممثلي المصارف والشركات الرائدة العاملة في القطاع المالي والمصرفي في الدولة.
وسيلتحق المرشحون بـ 22 مساراً تدريباً في مجالات تخصصية من بينها: البرمجة، المالية والمحاسبة، الأمن السيبراني، الامتثال، هندسة بيانات ومسار تحليلات البيانات، التدقيق، التكنولوجيا المالية (فنتك)، البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والشبكات، الموارد البشرية، إدارة المنتج، الاستثمار، إدارة المشروع، وإدارة الاكتتاب والمطالبات.
وقالت نورة البلوشي، مديرة عام معهد الإمارات المالي بالوكالة: «نشهد اليوم فصلاً جديداً من برنامج (إثراء) الذي يهدف لتوظيف وتدريب 5000 مواطن ومواطنة لشغل أدوار حيوية وقيادية في القطاعات المالية بحلول عام 2026، ونتوجه في معهد الإمارات المالي بالشكر والامتنان لجميع المؤسسات المشاركة في تدريب وتوظيف شبابنا، واستجابتهم للتعميم الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بخصوص هذا الشأن، وهذا الإنجاز الجديد في مسيرة التوطين بالدولة ما كان ليتم لولا التوجيهات الكريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي».

التوطين
الإمارات
القطاع المالي
معهد الإمارات المالي
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