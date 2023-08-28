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تعرف على طقس الإمارات المتوقع غداً

أبوظبي
28 أغسطس 2023 17:17

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار. وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً. يحدث المد الأول عند الساعة 23:28 والجزر الأول عند الساعة 17:12 والجزر الثاني عند الساعة 06:59.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 08:47 والمد الثاني عند الساعة 19:55 والجزر الأول عند 14:38 والجزر الثاني عند الساعة 02:36.

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المصدر: وام
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