الثلاثاء 29 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الشيخة فاطمة تثق بمستقبل أكثر تطوراً لدولة الإمارات بسواعد أبنائها الطلبة والطالبات

الشيخة فاطمة تثق بمستقبل أكثر تطوراً لدولة الإمارات بسواعد أبنائها الطلبة والطالبات
28 أغسطس 2023 17:05

أعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، عن ثقتها بمستقبل أكثر تطوراً وازدهاراً لدولة الإمارات بسواعد أبنائها من الطلبة والطالبات الذين أكدت قدرتهم على إحداث التغيير الإيجابي بالعلم والعمل والعطاء في خدمة وطننا الغالي.
وقالت سموها، في كلمة لها بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد: «يطل علينا عام دراسي جديد، تتجدد معه الآمال والتفاؤل والثقة في بلوغ مستقبل أكثر تطوراً وازدهاراً لدولتنا بسواعد أبنائنا وبناتنا الطلبة وقدرتهم على إحداث التغيير الإيجابي بالعلم والعمل والعطاء في خدمة وطننا الغالي».
وأضافت أن «هذا الطموح لم يكن ليتحقق لولا إخلاص وتفاني كوادرنا التعليمية الذين يحملون أمانة إنسانية عظيمة ورسالة وطنية سامية في بناء العقول وتهذيب النفوس.. فكل عام وطلابنا وأولياء الأمور وجميع القائمين على قطاع التربية والتعليم بخير مع خالص تمنياتنا القلبية لهم بالتوفيق والسداد».

أخبار ذات صلة
فرحة على مقاعد الدراسة في أبوظبي
شرطة دبي تتفقد المدارس ضمن مبادرة «يوم بلا حوادث»
المصدر: وام
الشيخة فاطمة بنت مبارك
العام الدراسي الجديد
الطلبة
آخر الأخبار
حريق غابات في اليونان يدمر أرضا بمساحة نيويورك
عربي ودولي
حريق غابات في اليونان يدمر أرضا بمساحة نيويورك
اليوم 19:54
مذكرة تفاهم بين الإمارات والصين لدعم وتعزيز مكانة الخيول العربية
الرياضي
مذكرة تفاهم بين الإمارات والصين لدعم وتعزيز مكانة الخيول العربية
اليوم 19:29
إعلان ترتيبات بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة
الرياضي
إعلان ترتيبات بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة
اليوم 19:27
العين يطالب بـ«صافرة أجنبية» لمباراتي الشارقة وعجمان
الرياضي
العين يطالب بـ«صافرة أجنبية» لمباراتي الشارقة وعجمان
اليوم 19:23
أرشيفية
الإمارات
أمطار مصحوبة بالبرد على مناطق بالدولة
اليوم 19:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©