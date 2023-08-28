"أبوظبي للتقاعد" يُطلق منصة محادثة فورية لدعم جهات العمل

أطلق صندوق أبوظبي للتقاعد منصة محادثة فورية لجهات العمل على موقعه الإلكتروني، وذلك في إطار خطته لتوسيع نطاق قنوات دعم جهات العمل وتعزيز التواصل الفعّال معها، وتَمكين ممثليها من الحصول على الدعم الفوري لإنجاز المعاملات والإجراءات الخاصة بالمؤمّن عليهم والإجابة على جميع استفساراتهم بما يضمن سرعة ودقة إنجاز المعاملات.

يأتي إطلاق المنصة الجديدة استمراراً لجهود الصندوق الرامية لتحسين خدماته الرقمية لجهات العمل وتسهيل الإجراءات عليهم لمساعدتهم على الامتثال لقانون التقاعد بما يحفظ حقوق المؤمن عليهم.

وأوضح الصندوق أن منصة المحادثة الفورية الجديدة هي خدمة مخصصة لجهات العمل فقط وتتوافر ضمن الخدمات الرقمية على الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق، إذ يمكن لممثلي جهات العمل استخدامها بمجرد تسجيل دخولهم على حساب الجهة، ومن ثم اختيار خدمة المحادثة الفورية واختيار موضوع الخدمة المطلوبة، على أن يتم تحويلهم إلى موظف خدمة دعم جهات العمل فوراً للرد على جميع استفساراتهم.

وتوَفر الخدمة الجديدة لجهات العمل إمكانية الوصول الفوري إلى أهم المعلومات التي يحتاجونها حول إجراءات الخدمات المختلفة وتَقديم المساعدة المباشرة لهم حال طلبها، وستكون منصة المحادثة الفورية متاحة لممثلي جهات العمل خلال أوقات العمل الرسمية من الاثنين إلى الخميس من السابعة ونصف صباحاً وحتى الثالثة والنصف عصراً، فيما تكون متاحة أيام الجمعة من السابعة ونصف صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً.

وذكر الصندوق أن المنصة الجديدة تضاف إلى قائمة قنوات تواصل الصندوق مع جهات العمل، إذ يقدم الصندوق خدماته لجهات العمل عبر عدة قنوات هي: الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق، ومركز دعم جهات العمل، فيما يقدم الدعم المعلوماتي لمساعدتها على تخطي العقبات التي تواجهها في الامتثال لمتطلبات القانون عبر الورش التوعوية، والإصدارات الدورية، والحملات التوعوية والإعلامية من خلال مختلف وسائل التواصل والاتصال.

وأكد خلف عبد الله رحمة الحمادي، مدير عام الصندوق ، أن جهات العمل تعد أهم الشركاء الاستراتيجيين للصندوق، نظراً لما تلعبه من دور كبير لمساعدة الصندوق في حفظ حقوق المواطنين التأمينية، مشيرا إلى حرص الصندوق على استحداث الخدمات لدعم جهات العمل بكافة السبل الممكنة لتوفير الوقت والجهد عليهم.

وقال الحمادي إن منصة المحادثة الفورية تضاف إلى قائمة خدماتنا لجهات العمل لزيادة التواصل المباشر وتقديم الدعم اللازم للجهة للمساعدة في سرعة إنجاز معاملات المؤمن عليهم في الوقت وبالدقة المطلوبة، بما يسهم في حفظ حقوق المؤمن عليهم وعدم تأخير إنجاز معاملاتهم..و نسعى دائماً إلى مساعدة جهات العمل للامتثال لقانون التقاعد، عبر مُختلف قنواتنا، وتوفير قنوات مرنة للتواصل بهدف رفع نسبة امتثالها لقانون التقاعد ومتطلبات الصندوق.