جمارك أبوظبي تنجز مشروعاً سكنياً للموظفين بتكلفة 46.5 مليون درهم

أنجزت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي مشروع مبنى سكن الموظفين العاملين في منفذ الغويفات الحدودي البري في منطقة الظفرة، الذي يتكون من 110 غرف نوم يستفيد منه 220 موظفاً وموظفة، يمتد على مساحة بناء إجمالية تقدر بحوالي 6000 متر مربع، وبتكلفة بلغت 46.5 مليون درهم.



يشمل المشروع مبنى مكوناً من ثلاثة أدوار خاصاً بالموظفين الذكور ويحتوي على 100 غرفة نوم، ومبنى للخدمات، وغرفة حراسة، كما يضم مكتباً إدارياً، ومنطقة استقبال، و3 استراحات، ومجلساً، ومصلى، وقاعة طعام رئيسة مع المطبخ، وقاعة ألعاب رياضية، وملاعب خارجية، ومرافق خدمية والخدمات المساندة، ومواقف سيارات تخدم المركبات الصديقة للبيئة والمركبات العادية، إضافة إلى مبنى مكون من دور واحد خاص بالموظفات ويحتوي على 10 غرف نوم، وغرفة استقبال، ونادٍ رياضي، ومجلس.

وصمم المشروع الذي نفذ في 18 شهراً بإدارة شركة أبوظبي للخدمات العامة "مساندة"، وفق أرقى المعايير العالمية، ومتطلبات الاستدامة البيئية، وذلك على نحو يتماشى مع كود أبوظبي الدولي للبناء.



وأكدت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، أن المشروع يهدف إلى رفع الجهوزية الأمنية بالاستمرار في تحقيق الكفاءة التشغيلية، وتوفير الكوادر البشرية اللازمة في فترة الازدحام والطوارئ، فضلاً عن تبادل المعرفة بين المفتشين في المراكز الجمركية.