حاكم الشارقة يعتمد الدفعة الثانية من المنح الدراسية لطلبة الدراسات العليا في جامعة الشارقة

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الدفعة الثانية من المنح الدراسية لطلبة الدراسات العليا في جامعة الشارقة والبالغ عددها 248 منحة وذلك للعام الأكاديمي 2023-2024.

وتأتي الدفعة الثانية استكمالاً للدفعة الأولى التي اعتمدها سموه مسبقاً والتي بلغ عددها 264 منحة دراسية ليبلغ العدد الإجمالي 512 منحة للطلبة من مواطني إمارة الشارقة. وفق، الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، على منصة إكس.