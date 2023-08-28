منصور بن زايد يشيد بدور الكفاءات النسائية الإماراتية في جميع المجالات

قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، أصدق التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وإلى جميع بنات الوطن الغالي، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

وأشاد سموه بدور الكفاءات النسائية الإماراتية في جميع المجالات المعرفية والمهنية.

وكتب سموه عبر حسابه في منصة إكس: "نتوجه بأصدق التهاني والتبريكات إلى الوالدة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، وإلى جميع بنات وطننا الغالي، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.. مثمنين ريادة دولتنا في تمكين المرأة وحماية حقوقها وتعزيز حضورها على كافة الأصعدة ومختلف قطاعات العمل، ومشيدين بدور الكفاءات النسائية الإماراتية في جميع المجالات المعرفية والمهنية".