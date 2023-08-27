عويضة المرر: مناسبة وطنية مهمة

أبوظبي (وام)

قال معالي عويضة مرشد علي المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، إن يوم المرأة الإماراتية الذي يوافق 28 أغسطس من كل عام مناسبة وطنية مهمة نحتفي خلالها بإنجازات المرأة الإماراتية على الصعيد المحلي والدولي، والدور الحيوي الذي تولّت تأديته في تطوير صناعة الطاقة في دولة الإمارات، وما زالت مساهماتها الكبيرة في تطوير وتحقيق المزيد من الإنجازات، وتمنح قطاع الطاقة منظوراً فريداً ومجموعة من المهارات المتميزة.

وأضاف معاليه، في تصريح بهذه المناسبة، أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية لهذا العام تحت شعار «نتشارك للغد» متناغم ومتوائم مع مساعي قطاع الطاقة.. فقد أكدت دولة الإمارات التزامها بإيجاد حلول مبتكرة لتحديات الاستدامة، حيث إن تحقيق هذا الهدف يتطلب مشاركة كاملة من جانب المرأة. لذلك فإن جهود تمكين المرأة تعزز إمكانية بناء قطاع طاقة أشد قوة وأكثر استدامة للمستقبل. ودعماً لإعلان عام 2023 عاماً للاستدامة في الإمارات نؤكد التزامنا بإيجاد حلول مبتكرة لتحديات التغير المناخي، مؤمنين أن للمرأة دوراً محورياً في هذا الإنجاز، وسنعمل جاهدين على خلق بيئة أكثر دعماً لهن.