منصور المنصوري: إنجازات كبيرة

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «نحتفي بيوم المرأة الإماراتية ونعتز بما حققته من إنجازات عديدة ومساهمة فاعلة في مسيرة التنمية المباركة، بفضل الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة التي آمنت بالمرأة وقدراتها ومنحتها كل سبل التمكين والريادة للقيام بدورها والمشاركة في تطور الإمارات وتقدمها.

وبهذه المناسبة أتقدم بأسمى آيات التهنئة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، رائدة تمكين المرأة ومصدر الإلهام للإماراتيات والكثير من نساء العالم، فلطالما حرصت سموها على تعزيز مشاركة المرأة ومنحها كل الفرص للإبداع والتطور في شتى المجالات، وما شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام «نتشارك للغد» إلا تعبير حي عن الإيمان المطلق بدور المرأة وأهمية دورها النشط في رسم ملامح المستقبل ليكون أكثر تقدماً وإشراقاً.

ونعتز في دائرة الصحة بما قدمته المرأة الإماراتية من جهود وإنجازات كبيرة في قطاع الرعاية الصحية، وسنواصل الاستثمار في طاقاتها وإبداعاتها وقدراتها القيادية والمهنية».