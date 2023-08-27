الإثنين 28 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

منصور المنصوري: إنجازات كبيرة

منصور المنصوري: إنجازات كبيرة
28 أغسطس 2023 03:41

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: نحتفي ونحتفل بيوم المرأة الإماراتية.. شريكة المسيرة
خليفة بن طحنون: الإمارات تؤمن بأهمية دور المرأة

 قال معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «نحتفي بيوم المرأة الإماراتية ونعتز بما حققته من إنجازات عديدة ومساهمة فاعلة في مسيرة التنمية المباركة، بفضل الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة التي آمنت بالمرأة وقدراتها ومنحتها كل سبل التمكين والريادة للقيام بدورها والمشاركة في تطور الإمارات وتقدمها.
وبهذه المناسبة أتقدم بأسمى آيات التهنئة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، رائدة تمكين المرأة ومصدر الإلهام للإماراتيات والكثير من نساء العالم، فلطالما حرصت سموها على تعزيز مشاركة المرأة ومنحها كل الفرص للإبداع والتطور في شتى المجالات، وما شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام «نتشارك للغد» إلا تعبير حي عن الإيمان المطلق بدور المرأة وأهمية دورها النشط في رسم ملامح المستقبل ليكون أكثر تقدماً وإشراقاً.
ونعتز في دائرة الصحة بما قدمته المرأة الإماراتية من جهود وإنجازات كبيرة في قطاع الرعاية الصحية، وسنواصل الاستثمار في طاقاتها وإبداعاتها وقدراتها القيادية والمهنية».

منصور المنصوري
المرأة الإماراتية
يوم المرأة الإماراتية
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
الصين تعفي المسافرين الوافدين من اختبار كورونا
اليوم 11:51
«المعاشات»
الإمارات
"المعاشات" تطلق حملة تحديث بيانات أصحاب الأعمال
اليوم 11:34
لامال «صاروخ برشلوني» في سماء «كتالونيا»!
الرياضي
لامال «صاروخ برشلوني» في سماء «كتالونيا»!
اليوم 11:33
«ختامها عرب» في «مونديال القوى»
الرياضي
«ختامها عرب» في «مونديال القوى»
اليوم 11:31
سارة المزروعي، أول كابتن قطار إماراتية
الإمارات
أول كابتن قطار إماراتية.. نموذج مُلهم
اليوم 11:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©