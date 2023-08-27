النائب العام للدولة: شريك أساسي

أبوظبي (وام)

أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، أن الجهود الرائدة والمستدامة لقيادتنا الرشيدة التي آمنت بالدور المحوري الفاعل للمرأة في عملية البناء والتطوير، ووفرت لها كل السبل والمقومات التي تؤهلها للقيام بمهامها، بلغت بالمرأة الإماراتية ما نشهده اليوم من كونها شريكاً حقيقياً للرجل في مسيرة الإنجاز والنهضة وصناعة المستقبل لوطننا الغالي.

وقال النائب العام في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «أثبتت المرأة الإماراتية كفاءتها في النهوض بالمسؤوليات الكبيرة المنوطة بها في كافة المجالات، إلى جانب دورها العظيم في المحافظة على كيان الأسرة زوجةً وأماً ترعى أسرتها وأولادها، وتقوم على متابعة تعليمهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم النفسية، فترفد مجتمع بلادنا بشباب صالحين جديرين بتحمل المهام العظيمة في مجتمع الدولة».

وأضاف الشامسي أن مظاهر الاحتفال بالمرأة الإماراتية التي نشهدها اليوم هي رسالة تكريم لها وإعلاء مكانتها في المجتمع، وتقدير جهودها وإنجازاتها في مسيرة النهضة والتنمية.

وتوجه بأسمى آيات التهاني والشكر والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على كل ما تقدمه سموها من أشكال الدعم للمرأة الإماراتية في كافة مراحل حياتها.