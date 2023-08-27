محمد العلماء: ركيزة في تطور الدولة

دبي (الاتحاد)

قال الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع: «نبارك للمرأة الإماراتية يومها الوطني الذي يمثل تقديراً لدورها وإنجازاتها، إنه يوم نحتفل فيه بالتفاني والإلهام الذي تقدمه ابنة الإمارات للمشاركة في النهوض بمجتمعنا، فهي تمثل ركيزة أساسية في تطور الدولة وتقدمها بمختلف المجالات، وتعتبر شريكة للرجل في بناء المستقبل المستدام للإمارات، بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به من قيادتنا الحكيمة، حيث توفر الدولة بيئة تشجع على النمو والتطور المستدام للمرأة في جميع القطاعات والمجالات».

وأضاف: «في هذا اليوم المميز، نجدد التزامنا بتوفير الفرص والموارد التي تمكن المرأة الإماراتية من النجاح والتفوق في كافة المجالات. ونعمل جاهدين في وزارة الصحة ووقاية المجتمع على تعزيز الرعاية الصحية للمرأة وتوفير الخدمات الصحية المتكاملة التي تلبي احتياجاتها، انطلاقاً من رؤية دولة الإمارات التي وضعت صحة المرأة في مقدمة أولوياتها، ويتجلى ذلك في صياغة السياسة الوطنية لصحة المرأة التي أنجزتها الوزارة حديثاً بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين بما يعكس التزامنا جميعاً بتحقيق نقلة نوعية في الرعاية الصحية المقدمة للمرأة وفقاً لرؤية القيادة الحكيمة للدولة».