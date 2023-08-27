يوسف السركال: مصدر إلهام وقوة

دبي (الاتحاد)

أكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المرأة الإماراتية هي مصدر إلهام وقوة، حيث سطرت تاريخها بإنجازاتها العديدة في مختلف الميادين، سواءً في المجال الصحي أو التعليم أو الأعمال أو غيرها، وأن إسهاماتها القيّمة وجهودها المستمرة تعزز من مكانة الدولة على الساحة العالمية، مشيراً إلى أن المؤسسة تشهد يومياً تفاني واجتهاد الكوادر النسائية في تقديم أفضل رعاية صحية للمجتمع، باعتبارهن العنصر الأساسي الذي يساهم في توفير خدمات طبية متميزة وعالية الجودة.

وأضاف السركال، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أن ابنة الإمارات باتت ركيزة أساسية في مسيرة التنمية والتقدم في جميع المجالات، وبخاصة في المجالات الطبية، وأثبتت جدارتها في مواجهة التحديات والمساهمة بشكل كبير في تطوير القطاع الصحي في الدولة، كونها تمتلك القدرة على التعلم والتطور بسرعة، مما أتاح لها شغل مواقع قيادية، وتقديم إسهامات قيمة في تحسين جودة الرعاية الصحية وتطوير السياسات الصحية، لافتاً إلى أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تدعم بقوة دور المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، وتشجع على توفير المزيد من الفرص والتدريبات لتمكينها وتطوير مهاراتها.