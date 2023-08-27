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طارق لوتاه: بصمة واضحة

طارق لوتاه: بصمة واضحة
28 أغسطس 2023 03:41

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن للمرأة الإماراتية بصمة واضحة في المشاركة السياسية ودوراً فاعلاً في تحقيق التميز والارتقاء في مسيرة العمل البرلماني في دولة الإمارات، والذي جاء نتيجة لتوجيهات قيادتنا الرشيدة ورؤيتها السديدة لتمكين المرأة في كافة المجالات من خلال توفير كافة الأدوات والمقومات التي تدفعها نحو الارتقاء والتطور.
وأشار إلى أن المرأة الإماراتية ستكون لها أدوار أكبر وأكثر تأثيراً في العمل البرلماني، كما ستكون ركيزة أساسية لمواصلة مسيرة النجاحات خلال الخمسين عاماً المقبلة، والبناء على المكتسبات الوطنية التي تحققت خلال الفترة الماضية، والمساهمة أيضاً في دفع عجلة التنمية الشاملة وتعزيز مكانة الدولة في كافة المجالات، نحو المزيد من الريادة والتميز والازدهار.
وأضاف أن المرأة الإماراتية تمتلك آفاقاً مستقبلية واعدة لمواصلة مسيرة العطاء لخدمة الوطن ونهضته، وذلك في ظل الحرص الكبير لحكومة دولة الإمارات على توفير كافة الإمكانات والأدوات وتمهيد السبل لتعزيز مكانة المرأة وريادتها وتحقيق تميزها في كافة القطاعات وتمكينها في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة.

طارق لوتاه
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