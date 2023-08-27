سامي بن عدي: شريك رئيس

أبوظبي (الاتحاد)

قال سامي محمد بن عدي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، إن يوم المرأة الإماراتية هو يوم الاحتفاء بإنجازاتها ومساهماتها الكبيرة في مسيرة التميز والتطور والتنمية الشاملة التي شهدتها دولة الإمارات خلال الخمسين عاماً الماضية، كونها شريكاً رئيساً في بناء نهضة دولتنا منذ قيام دولة الاتحاد في عام 1971م، وحتى وقتنا الحاضر.

وأشار إلى أن المرأة الإماراتية أثبتت وجودها في مسيرة الحياة البرلمانية في الدولة، وتمكنت من تبوؤ أعلى المراتب فشغلت رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وتشغل -حالياً- نصف عدد مقاعده، وذلك بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة وحرصها على تمكين المرأة، وإشراكها في عملية صنع القرار الوطني والمشاركة في استشراف مستقبل دولتنا الزاهر.

وأضاف أن تبوؤ المرأة الإماراتية مناصب مهمة -اليوم- يُعد تجسيداً لرؤية قيادتنا الرشيدة ودعمها اللامحدود وتمكينها المستمر للمرأة لاستثمار طاقاتها ومواهبها بالشكل الأمثل، فقد كانت -وستظل- شريكاً رئيساً في بناء مجتمعنا والمحافظة على قيمه الأصيلة، وتربية أجيال واعية قادرة على خدمة وطننا وتحقيق طموحات أبنائه.