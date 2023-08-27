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أحمد بن حميد: مثال يُحتذى به

أحمد بن حميد: مثال يُحتذى به
28 أغسطس 2023 03:41

أبوظبي (وام)

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هنّأ الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، جميع الإماراتيات بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، معرباً عن فخره بإنجازاتهنّ التنموية الاستثنائية على المستويات كافة، مما جعلهنّ مثالاً يُحتذى به بين قريناتهنّ عربيّاً وإقليميّاً. 
وأشار إلى أن تخصيص يوم وطني للمرأة في دولة الإمارات يعكس تقدير القيادة الرشيدة لبنات الوطن، وإيمانها الراسخ بأدوارهنّ الفاعلة في عملية بناء المجتمع، واعترافاً بإسهاماتهنّ النهضويّة في شتّى المجالات. وفي الوقت ذاته، يشكّل دافعاً لهنّ نحو تحقيق مزيد من الإنجازات الرياديّة على الصعيدين الشخصي والمجتمعي.

أحمد بن حميد
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