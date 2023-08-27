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عبدالملك القاسمي: دور جوهري

عبدالملك القاسمي: دور جوهري
28 أغسطس 2023 03:41

رأس الخيمة (وام)

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 أكد معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن المرأة الإماراتية شريك فاعل في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.
 وقال معاليه: «يسعدني أن أهنئ كل أم وأخت وابنة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي نحتفل به كل عام تجسيداً لطموح المرأة الإماراتية غير المحدود، ودورها في مسيرة البناء والتنمية على مدى السنوات الماضية منذ تأسيس الاتحاد تحقيقاً لرؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان داعماً قوياً للمرأة ومشجعاً لها على المشاركة في مختلف المجالات التنموية، وآمن بأن نهضة المجتمع تتحقق بتمكين المرأة وتفعيل مشاركتها وتوفير المقومات التي تمكنها من أداء دورها على أكمل وجه».
 وأضاف الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي: «يكتسب احتفالنا بيوم المرأة الإماراتية أهمية خاصة، حيث تؤكد المرأة الإماراتية استعدادها لمواصلة المسيرة ومشاركتها في جهود التنمية في ظل الدعم غير المحدود الذي توفره القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله».

عبدالملك القاسمي
المرأة الإماراتية
يوم المرأة الإماراتية
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