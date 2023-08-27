منى المري: شريك رئيسي في التنمية

دبي (الاتحاد)

قالت منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، إن دولة الإمارات أولت حقوق المرأة، والتأكيد على دورها شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية بمختلف المجالات، اهتماماً كبيراً، وجعلته واحداً من المبادئ الأساسية لسياسة الدولة منذ تأسيسها، وهو النهج المستدام الذي تسير عليه دولة الإمارات حالياً بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبرعاية كبيرة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات».

كما أثنت على الجهود الكبيرة والمبادرات النوعية التي أطلقتها حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، من أجل ترسيخ التوازن بين الجنسين بجميع قطاعات الدولة.