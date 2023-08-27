سعيد الطنيجي: علامات مضيئة

أبوظبي (الاتحاد)

قال سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية: «يُشكل يوم المرأة الإماراتية مناسبة مهمة لجميع أفراد المجتمع لتوجيه عميق الشكر والتقدير للمرأة الإماراتية على دورها الفعال في جوانب الحياة كافة، وعلى كونها شريكاً أساسياً في مسيرة دولتنا التنموية ومراحل تطورها على جميع الصُعد. وبفضل الدعم المستمر واللامحدود للمرأة الإماراتية في دولتنا من قبل قيادتنا الحكيمة، والسعي المتواصل لتمكينها بجميع المجالات، أصبحت إنجازاتها علامات مضيئة في سجل نهضة الإمارات، وتمكنت المرأة الإماراتية من أن تصبح مثالاً عالمياً يُحتذى به في التفوق وتحقيق الإنجازات والعطاء اللامتناهي جنباً إلى جنب الرجل نحو تحقيق مستقبل أفضل لمجتمعنا ورفاهية أبنائه. كما نجحت في مسيرتها زوجةً وأماً وحاضنة لأجيال الغد التي تُعد الاستثمار الأهم والأول لدولة الإمارات». وأضاف: «في مركز أبوظبي للغة العربية، كانت المرأة الإماراتية وما زالت مساهماً رئيسياً في نجاحات وإنجازات جميع المشاريع والمبادرات المعنية بتعزيز مكانة اللغة العربية محلياً وعالمياً».